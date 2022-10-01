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السبت 01 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي

ليفربول وبرايتون
ليفربول وبرايتون
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود محمد صلاح هجوم الريدز في مباراة اليوم من أجل تحسين وضع ليفربول في جدول المسابقة حيث يحتل المركز الثامن برصيد ٩ نقاط ومؤجل له مبارتين بسبب مراسم جنازة الملكة إليزابيث.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة واستقر يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول على تشكيل مباراة اليوم ضد برايتون وتنقل بث مباشر في حراسة المرمى أليسون بيكر وخط دفاع مكون من فيرجيل فان دايك واليكسندر أرنولد وجول ماتيب وتسيميكاس وفي خط الوسط هندرسون واليكانترا وفابينيو وخط هجوم بقيادة محمد صلاح ودييجو جوتا ولويس دياز.

ويسعى ليفربول للفوز على برايتون للعودة لطريق المنافسة على درع البريميرليج قبل العودة للمنافسات الأوروبية والاطمئنان على مستوى الفريق المهتز في الأسابيع الماضية كما يتطلع محمد صلاح للعودة للمنافسة الصعبة على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد انضمام الدبابة النرويجية ايرلينج هالاند لنادي مانشستر سيتي. 

مشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزى الممتاز 

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