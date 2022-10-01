الصحة: إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية

السبت 01/أكتوبر/2022 - 01:13 م

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هناك متابعة دقيقة حول معدلات إجراء عمليات زراعة الأعضاء البشرية ببرنامجي نقل وزرع الكلى والكبد خلال عام 2022، حيث أفاد التقرير بإجراء 1700 جراحية لزراعة الكلى والكبد تقريبا.



وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية اليوم أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية، وربطها إلكترونيا باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء، موضحًا حوكمة منظومة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمتابعة المستمرة لعمل جميع المراكز، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.



وتابع : يتم التشديد على ضرورة متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل دوري لمدة 6 أشهر بعد إجراء عمليات زراعة الأعضاء، واستكمل تم استحداث برامج جديدة في مجال زراعة الأعضاء لتخفيف معاناة المرضى الذين تعد زراعة الأعضاء العلاج الأمثل لحالاتهم مثل حالات زراعة الرئة.



ولفت إلى أن أنه الموافقة على إجراءات ترخيص مركزين جديدين لزراعة الكلى والكبد بعد استيفاء جميع الشروط، وتابع : تم عرض تشكيل اللجان الثلاثية، والفريق الجراحي، ومديري مراكز زراعة الأعضاء البشرية، لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقًا للقوانين واللوائح في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة المعايير والاشتراطات الخاصة بمراكز الأشعة والمعامل التي يتم إجراء الفحوصات اللازمة لعمليات زراعة ونقل الأعضاء بها.