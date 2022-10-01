صور| فعاليات أول يوم دراسة بدمياط

السبت 01/أكتوبر/2022 - 10:47 ص

تفقد اليوم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بدء انطلاق العام الدراسي من مدرسة اللوزي الثانوية بنات بدمياط.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتحية العلم، وفي كلمته هنأ عبد الرؤوف، الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والعاملين بالتربية والتعليم بمناسبة حلول ذكرى ٦ أكتوبر تزامنًا مع بداية انطلاق العام الدراسي معربا عن امتنانه لجهود إدارة المدرسة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتابع عبد الرؤوف فعاليات اليوم الرياضي والثقافي للصف الأول بالمدرسة حيث شاهد العروض والألعاب الرياضية واستمع للعزف الموسيقي وأداء الطالبات للغناء وعلى الآلات الموسيقية ثم مشاهدة الطالبات أثناء أداء النشاط الفني في حديقة المدرسة وكيفية القيام بعض الأعمال المنزلية من داخل حجرات الاقتصاد المنزلي.

وأثنى وكيل الوزارة على أداء فعاليات اليوم الرياضي والثقافي بالمدرسة معربا عن شكره وتقديره للعاملين بالمدرسة وإدارتها متمنيا عاما سعيدا مملوء بالإنجازات والإبداع في جو يسوده الألفة والمودة، وكل عام وأنتم بخير.