الأمن العراقي يغلق ساحة النسور بوسط بغداد

السبت 01/أكتوبر/2022 - 12:21 ص

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم /السبت/ بأن ساحة النسور وسط العاصمة بغداد جرى إغلاقها، تزامناٌ مع توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين. ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن "ساحة النسور شهدت توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين؛ الأمر الذي أدى إلى قطع جميع الطرق المؤدية إليها"، مضيفا أن ساحة النسور شهدت أيضا انتشارا أمنيا كثيفا. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت - في وقت سابق اليوم - رصد "عناصر مندسة"، وسط المتظاهرين في العاصمة بغداد تستخدم المولوتوف وبنادق الصيد والأعتدة على القوات الأمنية. وأشارت الخلية إلى أن القوات الأمنية تتعامل مع المتظاهرين في العاصمة بغداد دون حمل السلاح أو استخدام أي نوع من القوة معهم.. داعية المتظاهرين إلى تسليم المندسين للأجهزة الأمنية فورا والحفاظ على التظاهرة ومنع الإساءة إليها. وكان قد بدأ توافد المتظاهرين، في وقت سابق من اليوم، إلى ساحة التحرير بالعاصمة بغداد وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة لإحياء الذكرى الثالثة "لاحتجاجات تشرين".