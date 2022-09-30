محمد علي رزق ينضم لمسلسل "بيت فرح"

الجمعة 30/سبتمبر/2022 - 08:32 م

روج الفنان محمد علي رزق لمتابعيه وأصدقائة بنشر صورة له مع الفنان فتحي عبد الوهاب " لمسلسل بيت فرح" علي صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا :بسم الله توكلنا على الله "بيت فرح "،مالك .

تدوينة محمد علي رزق

يجسد بطولة المسلسل كل من الفنان فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نور إيهاب، محمد رضوان ، سامي مغاوري ،شاهيستا سعد،أحمد والي ، هاجر الشرنوبي، انجي ابو زيد، وسارة الشامي ،وعدد من النجوم، إخراج أحمد حسن.

تدور أحداث مسلسل "بيت فرح" في إطار اجتماعى، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته ، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماماً ، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.

يشار الي ان اخر أعمال محمد علي رزق مسرحية "كاليجولا" تاليف ألبير كامو وإعداد وإخراج محمد عزالدين، بطولة محمد على رزق، وأوتاكا، ورباب طارق، ومحمد العربي، ومحمد دياب، وعدد من النجوم .