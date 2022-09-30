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الجمعة 30 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد ما نشرته "البوابة نيوز".. بلاغ للنيابة العامة في واقعة التستر علي الطيار متعاطي المخدرات

النيابة العامة
النيابة العامة
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قرر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية إحالة البلاغ المقدم من  مصطفي شعبان المحامي إلى نيابة النزهه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد طيار الشركة المصرية ورئيس سلطة الطيران المدني ونائب رئيس سلطة الطيران المدني للسلامة الجوية.

وكانت "البوابة نيوز" قد نشرت واقعة ثبوت تعاطي الطيار المخدرات والكحوليات أثناء توقيع الكشف الطبي عليه في المجلس الطبي الجوي التابع لوزارة الطيران المدني ومجاملته في إيقاف العمل بتشريعات الطيران التي توجب فصله نهائيا عن العمل.

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وجاء في البلاغ أن  الطيار  أ  ف  م  أ، بشركة المصرية للطيران، في غضون شهر أبريل ٢٠٢٢ تم توقيع الكشف الطبي عليه ( المبلغ ضده الاول ) من قبل المجلس الطبي الجوي التابع لوزارة الطيران ووجد إيجابية عينة التحليل لمخدر الكوكايين وإيجابية تحليل الكحوليات،وكان يجب على المبلغ ضدهم الثانى والثالث بصفتهم مسئولين السلامة الجوية بسلطة الطيران المدنى إبلاغ النيابة العامة عن واقعة حيازة المبلغ ضده الأول لجوهر المخدر، وقيادته للطائرات تحت تأثير المخدرات والكحوليات مما يعرض معه سلامة الركاب والطائرة وسمعة مصر بأكملها للخطر، إلا أن هذا لم يحدث الأمر الذى يجعل من المبلغ ضدهم الثانى والثالث  متهمين بتهمة التستر عليه وعدم الإبلاغ عن الجرائم وتعمد تعريض حياة المواطنين وأمن وسلامة الطيران المدنى للخطر وتكدير السلم والأمن الاجتماعيين.

وأضاف البلاغ أن المبلغ ضدهم الثانى والثالث لم يكتفوا بالتستر على المجرم وعدم إبلاغ النيابة العامة بشأن واقعة تعاطيه المخدرات والكحوليات وقيادته للطائرات تحت تأثير ذلك التعاطى 
بل أن المبلغ ضدهم الثانى والثالث قاموا بمخاطبة شركة المصرية للطيران التي يعمل بها كطيار قائد ومدرب ومدير للعمليات الجوية لتقديم أجازة الطيران الخاصه به للإنارة المركزية للأجازات واعتمادات التدريب (مرفق صورة الخطاب) دون عزله من التدريب الجوي او إدارة العمليات.

وطالب الإبلاغ  بفتح تحقيق قضائي فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة المتهمين المبلغ ضدهم.
 

 

 

المحامى العام لنيابات شرق القاهرة مصطفي شعبان المحامي طيار الشركة المصرية رئيس سلطة الطيران المدنى تعاطي الطيار المخدرات والكحوليات البوابة نيوز