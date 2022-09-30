إبداعات|"لازم تمشي".. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

الجمعة 30/سبتمبر/2022 - 01:01 م

لازم تمشي لازم ترحل

لو لقيت قيمتك بتقل

لو لقيتهم حاجه تشل

او قلوبهم شابها الغل

قبل ما منك حد يمل

لازم تمشي لازم ترحل

متردد مش راسي ع بر

لما تخلص كل الصبر

قبل ما نفسك ترد ب شر

ارحل وامشي ومتاذيش

وبلاش تقتل حلم بيحبي

سيبه يعيش

انا توب ابيض دنسه

شرب الحشيش

انا مش شاويش

انا ياما شلت كتير

وجع و مبشتكيش

بعشق كما الدراويش

احب بصفاء نية

واني مرزق بالبصيرة

اشوف الحقيقة حواليا

ناس تخاف ومتختشيش

وناس بتاخد ولا تديش

وناس مناظر تتحط فنيش

بتقول حبتني ومحبتنيش

انا اسف جدا علي ردي

مبصدقكيش

لو شفتي زمان انا كان عندي

دلوقتي مفيش

