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الخميس 29 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمين مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان شمالي العراق

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان شمالي العراق، وتنتهك سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا رفض المجلس لكل ما من شأنه المساس بسيادة وأمن واستقراره.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال استقبال الحجرف اليوم الخميس، سفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي، حيث استعرضا العلاقات الخليجية العراقية وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الحجرف على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة.

مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف كردستان العراق