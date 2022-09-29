محمد محمود عبد العزيز يدعم سعيد صالح بصورة قديمة

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 07:46 م

حرص بعض الفنانين والفنانات بدعم الفنان الكبير سعيد صالح ،بعد ما اثاره الفنان فكري صادق مؤخراً في أحد البرامج .

ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة قديمة تجمعة بالفنان الراحل سعيد صالح في طفولته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “مع النجم كبير سعيد صالح اللى اتشرفت انى عاصرته من طفولتى حتى شبابى وهند بنته كانت زميلتي فى المدرسه و مازالت صديقتى”.

وتابع موجها حديثه لأبنة سعيد صالح: “كبرى دماغك يا هند عم سعيد كبير واديكى شوفتى الناس عملت ايه، دى نفحه من ربنا عشان الكل يدعيله.. اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا و للنجم سعيد صالح و لكل من رحلوا عنا”.

واستكمل: “وبقول لـ هند كبري دماغك يا هند، عم سعيد كبير واديكي شوفتي الناس عملت إيه.. دي نفحة من ربنا عشان الكل يدعي له.. وأسألكم الفاتحة للفنان سعيد صالح و والدي ولكل من رحلوا عنا” .

تدوينة محمد محمود عبدالعزيز

يشار الي ان الفنان فكري صادق كان قد أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما وصف سعيد صالح بأنه فنانا عاديا ويوجد مثله الكثيرون كما تطرق للحديث عن ماضيه وفترة سجنه .

وقررت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي إحالة فكري صادق لجلسة تحقيق عاجلة ومعرفة أسباب تصريحاته عن الراحل سعيد صالح وإساءته له.

ومن ناحيته، اعتذر فكري صادق عما بدر منه تجاه الراحل سعيد صالح وأكد في تصريحات تلفزيونية أنه لم يقصد أي إساءة ولكنه كان يتحدث بعفوية وتعلم أن يفكر قبل التحدث، كما كشف لأول مرة عن سبب خلافه مع سعيد صالح، وأشار إلى أن فيلم سلام يا صاحبي وراء هذا الخلاف حيث قال سعيد صالح لشركة الإنتاج أن فكري صادق أصبح يعمل خارج البلاد على الرغم من أنه كان في مصر ويستعد لتجسيد شخصية خوليو في الفيلم، ولكن بسبب ما قاله سعيد صالح اضطر فكري صادق لتجسيد شخصية أخرى.

يذكر آخر أعمال الفنان محمد محمود عبدالعزيز، مسلسل “ملف سري”، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، محسن محيي الدين، دينا، ريم البارودي، ميرهان حسين، ومن إخراج عادل أديب .