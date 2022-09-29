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الخميس 29 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الدولار يقفز إلى أعلى سعر في تاريخه بنهاية تعاملات الأسبوع

الدولار
الدولار
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سجل سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات، اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع أعلى سعر له في تاريخة أمام الجنيه بنحو 19.60 جنيها في غالبية البنوك وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وسجل أعلى سعر له في بنوك المركزي و المصري الخليجي - مصرف أبو ظبي الإسلامي - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.56 جنيهًا للشراء، 19.60 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك بلوم - البركة عند مستوى 19.46 جنيهًا للشراء، 19.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:
19.50 جنيه للشراء، 19.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:
19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:
19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:
19.54 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:
19.53 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:
19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
19.51 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:
19.52 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:
19.49 جنيه للشراء. 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
19.51 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

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