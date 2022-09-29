الفنانة الإسبانية إيزابيل فينارديل تشارك في الدورة الثانية من مهرجان "هي الفنون"

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 03:06 م

تزور الفنانة والراقصة الإسبانية إيزابيل فينارديل مصر لأول مرة، للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان هي الفنون 2022.

بدأت فينارديل مشوارها الفني كمغنية ومصممة رقصات وراقصة عام 2001، وخلال سنوات عملها حققت مسيرة فنية دولية حافلة (ألمانيا، الجزائر، بلجيكا، كندا، تشيلي، إستونيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، الأردن، هولندا، إلخ)، وتعاونت مع مختلف الفرق المنتمية للمشهد الموسيقي الإسباني والدولي وسجلت عدة ألبومات، وشاركت في مقاطع فيديو موسيقية لفنانين عالميين.

تزخر أعمال إيزابيل بلمحات من أجواء البحر الأبيض المتوسط التي تمتزج مع المؤثرات الصوتية الحديثة، وخلال مشاركتها في المهرجان، يرافقها سيرجيو دي فينيزيو، حيث يقدمان ثنائيا موسيقيًا راقصًا، بالإضافة إلى ذلك، سيقدمان بعض المقطوعات من أحدث أعمالهما "ريبليكس"، من بين أغاني أخرى تتكون من مؤلفات تمتزج فيها أجواء البحر الأبيض المتوسط من خلال التأثيرات الموسيقية المتنوعة مثل الفلامنكو والموسيقى الإلكترونية والأغاني التقليدية، وسيكون الجيتار الكهربائي مرافقا بشكل رئيسي لصوت إيزابيل والرقص في عرض حي مليء بالمؤثرات الصوتية والموسيقية.

وخلال زيارتها للقاهرة، ستقدم إيزابيل فينارديل ورشة عمل للرقص في مقر معهد ثربانتس بالقاهرة يوم 29 سبتمبر، وستقدم حفلًا موسيقيًا على مسرح حديقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (ميدان التحرير).

بدأ مهرجان " هي الفنون" مسيرته عام 2021، وسيضم في دورته الثانية فنانين مصريين وعالميين (من ألمانيا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وفلسطين والبرتغال وسويسرا)، ويحظى المهرجان بدعم من ملحقية الشؤون الثقافية بالسفارة الإسبانية في مصر، ومعهد ثربانتس بالقاهرة والعديد من المؤسسات المصرية ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأجنبية الأخرى.

يشار إلى أن، التزام المهرجان بتسليط الضوء على إبداع الفنانات من جميع أنحاء العالم يجعل منه احتفالية لإبداع النساء. يقام مهرجان " هي الفنون"، في القاهرة والإسكندرية في خلال الفترة ما بين 30 سبتمبر و4 أكتوبر.