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الخميس 29 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"التعليم العالي" تنظم حملة صحية لإجراء عدد من التحاليل للعاملين بالوزارة بالمجان

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة صحية لإجراء عدد من التحاليل الهامة مجانًا للعاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، وذلك بمقر الوزارة بمدينة نصر،برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبإشراف  أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أوضح أحمد الشيخ، أن هدف الحملة هو الاطمئنان على صحة وسلامة العاملين بديوان عام الوزارة، مشيرًا إلى إجراء عدد من التحاليل الطبية الهامة بالمجان لما يقرُب من 500 من العاملين بديوان عام الوزارة بمدينة نصر؛ للكشف عن أمراض الاعتلال الكلوى والسكري وتقييم صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشارت هالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي، إلى أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود لجنة تكافؤ الفرص في دعم العاملين بالوزارة صحيًا، موضحة أنه تم إجراء العديد من التحاليل الهامة ومنها (الكوليسترول الكلي "LDL - HDL - non" والدهون الثلاثية، اختبار السكر التراكمي لتشخيص مرضى السُكري، اختبار وظائف الكلى، قياس الوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، قياس ضغط الدم).

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