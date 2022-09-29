بدء محاكمة مندوب شركة توصيل بمتهمة الاعتداء على سيدة بالدقي

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 11:10 ص

بدأت اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة مندوب شركة تسويق متهم بالتعدى على سيدة ونجلها لرفضها استلام الأوردر الخاص به.

وكان قد تلقى الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية تتهم فيه مندوب شركة تسوق إلكتروني وآخرين بالتعدي عليها وعلى حارس العقار محل سكنها ونجله لرفضها استلام الأوردر الخاص بها عقب اكتشافها وجود عيوب به، وقام مندوب الشركة بالتعامل معها بشكل غير لائق واعتدى بالضرب رفقة آخرين على حارس العقار ونجله، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.