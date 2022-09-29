بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 04:20 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 99.2 نقطة، ليبلغ مستوى 7105.71 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 1.3 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139.6 مليون سهم عبر تنفيذ 11257 صفقة نقدية بقيمة 49.6 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 45.05 نقطة، ليبلغ مستوى 5338.38 نقطة، نسبة انخفاض بلغت 0.84 في المئة من خلال تداول 55.2 مليون سهم عبر تنفيذ 3317 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 121.8 نقطة، ليبلغ مستوى 7949.86 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.5 في المئة من خلال تداول 84.3 مليون سهم عبر تنفيذ 7940 صفقة بقيمة 44.7 مليون دينار.

فيما انخفض مؤشر (رئيسي 50) 48.8 نقطة، ليبلغ مستوى 5511.35 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.88 في المئة من خلال تداول 47.7 مليون سهم عبر 2276 صفقات نقدية بقيمة 4.1 ملايين دينار كويتي.