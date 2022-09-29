سوريا تعلن 426 إصابة و33 وفاة بمرض الكوليرا

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 12:20 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 426 إصابة توزعت في حلب 260 ودير الزور 72 والحسكة 30 والرقة 26 واللاذقية 19 وحمص 5 ودمشق 5 والسويداء 5 ودرعا 3 والقنيطرة 1. ووفق بيان للوزارة بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 33 توزعت في حلب 28 والحسكة 3 ودير الزور 2، مشيرة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة، أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.