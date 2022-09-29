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الخميس 29 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا تعلن 426 إصابة و33 وفاة بمرض الكوليرا

الكوليرا
الكوليرا
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أعلنت وزارة الصحة السورية أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 426 إصابة توزعت في حلب 260 ودير الزور 72 والحسكة  30 والرقة 26 واللاذقية 19 وحمص 5 ودمشق 5 والسويداء 5 ودرعا 3 والقنيطرة 1. ووفق بيان للوزارة بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 33 توزعت في حلب 28 والحسكة 3 ودير الزور 2، مشيرة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة، أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

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