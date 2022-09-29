كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 02:51 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57288، شفي منهم 54074 حالة، وتوفي 3163 حالة.