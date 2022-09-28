سموحة وصيفًا للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة بتونس

الأربعاء 28/سبتمبر/2022 - 10:27 م

خسر فريق سموحة نهائي البطولة العربية للأندية والمقامة بتونس أمام فريق بيروت اللبناني، بعد أن انتهت المباراة بينهما بنتيجة 69 -64 بعد مباراة أكثر من رائعة من بنات الإسكندرية.

وكان ندًّا قويا لبطل العرب الفريق اللبناني، حامل اللقب، والذي حقق البطولة للمرة الثالثة له والعاشرة لفرق لبنان للسيدات.