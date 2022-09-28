خسر فريق سموحة نهائي البطولة العربية للأندية والمقامة بتونس أمام فريق بيروت اللبناني، بعد أن انتهت المباراة بينهما بنتيجة 69 -64 بعد مباراة أكثر من رائعة من بنات الإسكندرية.
وكان ندًّا قويا لبطل العرب الفريق اللبناني، حامل اللقب، والذي حقق البطولة للمرة الثالثة له والعاشرة لفرق لبنان للسيدات.
سموحة وصيفًا للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة بتونس
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خسر فريق سموحة نهائي البطولة العربية للأندية والمقامة بتونس أمام فريق بيروت اللبناني، بعد أن انتهت المباراة بينهما بنتيجة 69 -64 بعد مباراة أكثر من رائعة من بنات الإسكندرية.
خسر فريق سموحة نهائي البطولة العربية للأندية والمقامة بتونس أمام فريق بيروت اللبناني، بعد أن انتهت المباراة بينهما بنتيجة 69 -64 بعد مباراة أكثر من رائعة من بنات الإسكندرية.