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الأربعاء 28 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سموحة وصيفًا للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة بتونس

سموحة وصيفًا للبطولة
سموحة وصيفًا للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة بتونس
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خسر فريق سموحة نهائي البطولة العربية للأندية والمقامة بتونس أمام فريق بيروت اللبناني، بعد أن انتهت المباراة بينهما بنتيجة 69 -64 بعد مباراة أكثر من رائعة من بنات الإسكندرية.
وكان ندًّا قويا لبطل العرب الفريق اللبناني، حامل اللقب، والذي حقق البطولة للمرة الثالثة له والعاشرة لفرق لبنان للسيدات.

سموحة وصيفا للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة بتونس عماد محمود كرة السلة البطولة العربية للأندية لسيدات السلة بتونس