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الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

احتجاجات إيران تتواصل ليومها الـ12.. والشرطة تستعد لمواجهة المحتجين بقوة أكبر

تظاهرات إيران
تظاهرات إيران
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بدأت الشرطة وقوات الأمن الإيرانية في توجيه تحذيرات شديدة اللهجة للمتظاهرين الإيرانيين الذين خرجوا في تظاهرات عارمة مؤخرًا استمرت لليوم الـ12 على التوالي.

وبسبب استمرار المتظاهرين في الاحتشاد في الكثير من المدن الإيرانية، مع تعطل الدراسة، وإعلان الطلاب الدخول في إضراب مفتوح، وجهت الشرطة الإيرانية إنذارات شديدة اللهجة للمحتجين، مهددة باستخدام "كل قوتها" لوأد التظاهرات التي خرجت في كثير من مدن إيران.

جدير بالذكر أن تلك التظاهرات تزايدت حدتها على إثر مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ظل تصاعد حدة تلك التظاهرات في ظل مقتل عدد أخر من المواطنين جراء المواجهات الدامية بين المحتجين وقوات الأمن الإيراني.

وفي بيان صادر عن الشرطة الإيرانية وصف المحتجين بأنهم "أعداء الأمة الإيرانية" ومثيري شغب يعبثون بأمن البلاد ونظامها العام، وأضاف البيان أن قوات الشرطة ستواجه بكل قوتها مؤامرات مثيري الشغب.

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