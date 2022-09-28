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الأربعاء 28 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى السوق المحلى

سعر الذهب
سعر الذهب
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سجلت أسعار الذهب استقرارا مساء تعاملات اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى السوق المحلى وذلك بعد أن سجلت ارتفاع بنحو 2 جنيها للجرام فى التعاملات الصباحية.

وشهدت الأسواق  انخفاض سعر أوقية الذهب  إلى مستوى 1628 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، نحو 1289.1 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، نحو 1128 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري، نحو 966.85 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14
سجل سعر الذهب عيار 14، الفئة الاقتصادية والأكثر تداولًا في الولايات المتحدة، نحو 754 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، في مصر اليوم إلى مستوى 9024 جنيهًا.

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