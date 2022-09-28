"تعمل إيه في حال التعرض للعض أو الإصابة من أي حيوان".. هيئة الدواء توضح

الأربعاء 28/سبتمبر/2022 - 02:48 م

أوضحت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، كيفية التعامل في حال التعرض للعض أو الإصابة من أي حيوان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لداء الكلب "السعار".

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم: داء الكلب هو عدوى فيروسية خطيرة تصيب الجهاز العصبي المركزي، قد تؤدي إلى الوفاة، تنتشر عن طريق لعاب الحيوانات، وفي أغلب الأوقات تحدث العدوى نتيجة عضة، أو خدش من الحيوانات المصابة بداء الكلب.

والكلاب هي السبب الأكثر شيوعاً لإصابة الشخص بمرض داء الكلب، وهناك حيوانات أخرى حاملة للفيروس، مثل: القرود والقطط والخفافيش.

وفي حال التعرض للعض أو الإصابة من أي حيوان، يجب التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة رعاية؛ لأنه لا توجد طريقة معروفة لتحديد ما إذا كان الحيوان نقل لك المرض أم لا، حيث يقوم مقدم الرعاية بتحديد مرحلة الخطورة، وأنسب بروتوكول علاجي لحالتك، سواء كان من خلال التطعيم الفوري، أو اللقاح، أو المصل المناعي.

خليك في المضمون واحمي نفسك من مرض السعار.