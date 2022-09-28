مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الأربعاء 28/سبتمبر/2022 - 04:16 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 108.20 نقاط ليقفل عند مستوى 11017.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 161 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.