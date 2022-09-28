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الأربعاء 28 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 108.20 نقاط ليقفل عند مستوى 11017.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 161 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا  في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.

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