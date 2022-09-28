البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الأربعاء 28/سبتمبر/2022 - 07:50 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.89%، ما يعادل 366 نقطة، ليصل عند مستوى 41518 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 124.680.525 سهمًا، تمثّل أسهم 346 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 204 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 111 شركة، واستقرت قيمة أسهم 31 شركة.