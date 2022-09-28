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الأربعاء 28 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.89%، ما يعادل 366 نقطة، ليصل عند مستوى 41518 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 124.680.525 سهمًا، تمثّل أسهم 346 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 204 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 111 شركة، واستقرت قيمة أسهم 31 شركة.

بورصة كراتشي ارتفاع أسواق الأسهم الباكستانية