ads
الأربعاء 28 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجِّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 1.21 %، بـ 12.044,51 نقطة.
وانخفضَ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.08 % ليستقر عند 972,97 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.01 % مسجلاً 905,71 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 303,11 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 626,84 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب انخفاض