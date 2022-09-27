العربي للبيئة: الطقس في أسوان اختلف بسبب التغيرات المناخية  

الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 11:40 م

استمرارا لأنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، استعدادا لمؤتمر قمة المناخ (COP-27)، شاركت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية، ورشة عمل بعنوان «التغيرات المناخية والاهتمام المصرى بها ودور الكشافة في التنمية المستدامة».

وقدم سعيد خليفة طه، رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الجوية، عرضاً حول مفاهيم التغير المناخي، وأسبابه والتحديات التى تواجه المجتمع، وكيفية مواجهتها والحد منها، مطالباً أن يكون الأعضاء فاعلين في المجتمع، إلى جانب دور الكشافة الجوية في المرحلة المقبلة، في رفع الوعي المجتمعي، والمشاركة في أنشطة المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» بالإسماعيلية.

وقالت الدكتورة ماجدة عطا، منسق المنصة المحلية، إن المنصة تعمل على توعية المواطنين والشباب بالتغيرات المناخية وأسبابها، وكيفية الحد من آثارها السلبية، مشيرةً إلى أهمية فكرة استضافة المؤتمر للمجتمع المدني، في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وأضافت أن المنصة المحلية بالإسماعيلية استطاعت، من خلال علماء الأبحاث العلمية بجامعة قناة السويس، أن تتخذ الإجراءات لتقديم مشروعات مكن عرضها أمام قمة المناخ في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى الجهات المعنية المشاركة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

وتحدث الدكتور أحمد ممدوح، عضو مجلس الإدارة بالفرع، عن أهمية أهداف التنمية المستدامة، ودور الحركة الكشفية فى تحقيقها، والعمل بها، للحد من التأثير السلبي للتغيرات المناخية.

حضر الورشة ما يقرب من 50 «كشافاً» و«جوالاً» وقادة الأفرع، وممثلين للفرق والمجموعات الكشفية الجوية بالإسماعيلية، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وفي نهاية اللقاء، أكد الحاضرون أن الحركة الكشافة ستعتمد عدداً من التوصيات، علي رأسها عمل ورشة تطبيقية عن التغيرات المناخية، لضمان اجتياز الدورة من جميع أفراد الكشافة الجوية بالإسماعيلية.

فى نفس السياق، شاركت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في الإسماعيلية، مع المدرسة الزخرفية، تجربتها الصيفية ضمن مبادرة «المدرسة الخضراء»، من خلال تجديد التواصل والاهتمام بعناية الأشجار المثمرة داخل بالمدرسة، وتحفيز الطلبة على رعايتها، والاستفادة من ثمارها.

في إطار أنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، نفذت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان، شكلاً جديداً من أشكال التوعية، حيث تم استطلاع آراء عدد من التجار بمدينة أسوان، حول تأثير التغيرات المناخية علي حركة التجارة، كما تمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، والتوقيع عليه من قبل التجار.

ففي تجربة رائدة، قامت وردة عبدالرضى محمود، عضو المنصة المحلية وعضو جمعية تنمية المجتمع بقرية «عزبة المصري»، باستطلاع آراء التجار وتلاوة ميثاق شرف المناخ عليهم، وأخذ آرائهم حول التغيرات المناخية، وأثرها على حركة البيع والشراء، حيث أكد أحد التجار، يُدعى «أبو مريم»، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تلف الخضروات أثناء النقل والتخزين، ويرى أن مواجهة هذه المشكلة يحتاج زراعة الأشجار في الشوارع، حيث قام بالمبادرة بزرع شجرتين أمام محله.

أما «دعاء»، التي تعمل في بيع مواد التجميل، ولها علاقات تجارية مع السودان، فقالت إنها تواجه صعوبات من آثار التغيرات المناخية،

وفي أحد محلات العطارة، يوضح «الحاج أحمد»، الذي يعمل في هذا المجال منذ سنوات، أن الطقس في أسوان قد اختلف نتيجة ثاثير التغيرات المناخية، مما أدى إلى ركود في حركة البيع والشراء، وتسبب في تلف المنتجات، ومع صعوبة وصول المنتجات القادمة من السودان، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك قلة الحركة السياحية، بسبب الصقيع القارص في الشتاء، وارتفاع الحرارة صيفاً.

فى حين كان لـ«عماد»، أحد التجار من أبناء أسوان، رأي آخر، فهو يرى أن الجو المتغير في المحافظة كان له تأثير كبير على الصحة العامة للأهالي، حيث لاحظ أن المترددين عليه في المحل معظمهم يعاني من أمراض مزمنة، مثل الجيوب الأنفية، وحساسية الصدر، ويرى أن السبب في ذلك هو اضطرابات الجو على غير المعتاد في محافظة أسوان.

أما المهندسة «ناهد» فترى أن التغيرات المناخية قد أثرت على معدلات الشراء لدى الزبائن، وعلى دخول التجار، مما قلل من الحركة التجارية في أسوان، وفي ذات الوقت، أبدت إعجابها بمحتوى ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، ووقعت عليه، وتمنت أن تلتزم الناس به.

في سياق آخر، نفذت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة أسوان، بالتعاون مع الجمعية النسائية لتحسين الصحة وقصر ثقافة إدفو، حلقة نقاشية بعنوان «الأثر الاجتماعي والصحي الناتج عن التغيرات المناخية»، وذلك بحضور ما يزيد على 20 رجلاً وسيدة، قاموا بالتوقيع علي ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية.

تناول اللقاء، الذي أشرفت عليه الدكتورة ناهد طه حسن، الأضرار الصحية الخطيرة الناتجة عن الثلوت المائي والهوائي، والإصابة بأمراض الملاريا والجهاز الهضمي والحساسية، واضطرابات الجهاز التنفسي، وكذلك تناولت البعد الاجتماعي، وأثر التغيرات المناخية على الدول الأكثر فقراً.

من ناحية أخرى، نفذت المنصة المحلية للمبادرة، بالتعاون مع حزب «حماة وطن»، من خلال أمانة أسوان، ندوة توعوية لأعضاء الحزب، تناولت التغيرات المناخية الأسباب والآثار السلبية على حياتنا، تضمنت الندوة محاضرة قدمتها ياسمين خليل، حول التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، والتوقيع عليه من قبل الحضور.

… كما نظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة السويس بالتعاون مع الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة، ومركز النيل للاعلام بالسويس على مدار يومين ، دورة تدريبية لمسئولي البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بالسويس خلال الفتره من 25-26 سبتمبر عن التغيرات المناخية والآثار والإجراءات، وذلك بمقر جهاز شئون البيئة بالسويس.

شهد اليوم الثانى جلسات علمية هامة بدأت بالتعريف بالتلوث وأنواع التلوث حاضرت فيها رنيم عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم الباحث البيئى بإدارة التفتيش والإلتزام البيئى، أعقبها محاضرة عن دور التفتيش البيئى والإصحاح البيئى للكيميائية آية الله عبده حميد الباحث البيئى بإدارة التفتيش والإلتزام البيئى.

وتحدث عبد الرحمن محمد محمد يوسف مدير إدارة التفتيش والإلتزام البيئى عن قانون البيئة والائحه التنفيذية، وشرحت نجاة مصطفى مدير إدارة نوعية المياه والهواء والضوضاء التلوث وتأثيره على الصحة، وتحدثت الكيميائية فاتن سعيد مدير إدارة المعامل عن رصد ملوثات المياه والهواء.

فى نهاية اليوم تم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، والتوقيع عليه من قبل العاملين بجهاز شئون البيئة بالسويس ومتدربي البيئة والًنا

وعلى صعيد اخر، نفذت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة الشرقية من خلال جمعية شباب الشرقية للتنمية، ندوة موسعة مع عدد من الرائدات الريفيات ومدراء الجمعيات الزراعية وقادة الجمعيات الأهلية بمركز ديرب نجم حول التغيرات المناخية ومستفبل الغداء.

حيث أكد الدكتور محمد أرناؤط الأستاد بمركز البحوث الزراعية، ان التغير المناخي أصبح يمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، فالأزمة لم تعد تقتصر فقط على إحترار الأرض، بل باتت تهدد الأمن الغذائي للبشرية، إذ إنها تُعد القضية الحاسمة في عصرنا، حيث يعيش سكان مختلف دول ومناطق العالم تحولًا في أنماط الطقس يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، مما يزيد من أخطار الفيضانات الكارثية التي تهدد بدورها إنتاج الغذاء في العالم... مشيرا الى أن قضية التغير المناخي باتت واضحة بشدة، وتأثيراتها المختلفة في تزايد مستمر وسريع، ولعل أبرز مظاهرها وأوضحها ارتفاع درجات الحرارة، وتتعدد التداعيات الناتجة عن قضية التغير المناخي، وأبرزها تلك المتعلقة بالمحاصيل الزراعية، وقد سلطت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا الضوء على حجم الخسائر الذي تعرضت له المحاصيل الزراعية بسبب التغيرات المناخية التي تجتاح معظم دول العالم، مما أدى إلى انخفاض المعروض من هذه المحاصيل ومن ثم ارتفاعها أسعارها بشكل كبير.

وأضاف أرناؤط أن هذه الآثار لم تقتصر على المحاصيل الزراعية فقط، بل إن صيد الأسماك في المناطق المدارية قد ينخفض ما بين 40 إلى 60% ، حسب أحد التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية التي يواجهها العالم.

من ناحية أخرى فانه قد عقدت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة شمال سيناء ، بمقر جمعية حقوق المرأه بالعريش، ومن خلال جمعية حقوق المرأه السيناوية والتنمية الأهلية لحماية البيئة ندوة توعوية تناولت دور المرأة فى التعامل مع المخلفات البلدية، والطريقة المثلى للتخلص منها، وذلك على نحو تدريبى حتى يمكن تلافى الأضرار جراء التغيرات المناخية، وأيضا الحد من إنبعاث غازات الإحتباس الحرارى والدور الإيجابى للمرأة فى تعاملها مع المخلفات المنزلية، والإستجابة لبرامج المحافظة على أساليب التخلص من الفضلات المنزلية، ودور المرأة فى تقليل القمامة من المصدر، علاوة على فرز المخلفات ووضعهها فى أكياس ذات ألوان مختلفة، لتسهيل المعالجة الكلية فى المقالب العمومية.

حاضر باللقاء الدكتور بهاء بدوي، بجامعة العريش، والنائبة النشطة بمجلس النواب وعضو منصة شمال سيناء، والأستاذة عايدة السواركه عضو مجلس النواب عن شمال سيناء والتى طالبت فى إجتماع عالى المستوى نقل محطة معالجة الصرف الصحى بعيدا عن الكتلة السكنية، داخل قرى الشيخ زويد، بهدف الوقاية من أضرار إنبعاث غازات الإحتباس الحرارى، التى زادت من حرارة الأرض، والحفاظ على بيئة شمال سيناء النقية... مطالبة بوقف تنفيذ المحطة لعدم مطابقتها للاشتراطات البيئية.

وأكدت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة، على ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بفصل المخلفات من المنبع فى أكياس تتميز بألوان معروفة.

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