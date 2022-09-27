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الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرار جمهوري بتعيين "غني عبد الناصر" عميدًا لكلية تمريض سوهاج

د. غنى عبدالناصر
د. غنى عبدالناصر
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة غني عبد الناصر علي عميدًا لكلية التمريض بجامعة سوهاج لمدة ثلاث سنوات.
يذكر أن القرار صدر وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وعلى ما عرضه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
 من جانبه هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، العميد الجديد الدكتورة غني عبد الناصر متمنياً لها دوام التوفيق، ووجه الشكر والامتنان والتقدير للقيادة السياسية الرشيدة، ولكل من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على ما  قدمه من مجهودات الفترة الماضية خلال إشرافه على الكلية، وللدكتورة يسرية السيد عميد الكلية الأسبق .

لرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري الدكتورة غني عبد الناصر كلية التمريض جامعة سوهاج