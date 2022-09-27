«عين الكاميرا».. جولة اليوم الثلاثاء حول العالم

الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 03:54 م

«عين الكاميرا».. جولة يومية تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم.. معًا نبدأ جولة اليوم الثلاثاء.

مسيرة اعتراض

المحتجون فى مسيرة ضد الجنازة الرسمية في اليابان لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوم الثلاثاء في طوكيو.. سبب الاعتراض أن آبى ليس فى منصب رسمى كما أن قرار تنظيم الجنازة الرسمية أُتخذ بدون التشاور مع المعارضة.

مسيرة اعتراض

قيمة الوفاء

هذه المرأة اهتمت بإنقاذ كلبها بينما يتم إخلاء السكان من منازلهم المغمورة بالمياه في أعقاب إعصار سوبر نورو في سان إلديفونسو، مقاطعة بولاكان، الفلبين.

قيمة الوفاء

احتجاج المتقاعدين

جنود الجيش اللبناني يمنعون عسكريين متقاعدين أثناء محاولتهم اقتحام البرلمان في بيروت، خلال جلسة لإقرار موازنة 2022. كان المتظاهرون يطالبون بزيادة رواتبهم التقاعدية الشهرية التي فقدت قيمتها بعد الانهيار الاقتصادي للبلاد.

احتجاج المتقاعدين

هجرة يهودية

هذه الذراع لإمرأة يهودية أرثوذكسية من إسرائيل، تم القبض عليها خلال عملية قام بها المعهد الوطني للهجرة (INM) حيث تم اعتقال أفراد من مجتمعها الذين دخلوا البلاد بدون مسوغات قانونية في الأسابيع القليلة الماضية.. الصورة تم التقاطها من خارج المعهد الوطني للهجرة في هويكستلا، في ولاية تشياباس، المكسيك، 25 سبتمبر.

هجرة يهودية من إسرائيل

ضد الفيروس

طفل يحصل على مسحة روتينية من الحلق ضد كوفيد-19 في موقع اختبار فيروس كورونا في بكين.

ضد الفيروس

ذكرى باقية

عضوان من القوات المسلحة السنغالية يسيران خلال احتفال الذكرى العشرين لانقلاب السفينة "لي جولا" العبارة التى غرقت بين داكار وزيجينكور وخلفت 1863 ضحية.

ذكرى باقية

براءة رغم الحريق

أصدرت محكمة برتغالية، فى 26 سبتمبر، حكماَ ببراءة المتهمين الـ11 في أسوأ حريق تم تسجيله في تاريخ البلاد على الرغم من أوجه القصور في الإجراءات خلال المأساة وإهمال العناية بالغابات. وهكذا أصبح "لا أحد مسؤول" عن 66 حالة وفاة في الكارثة التى حدثت عام 2017

الصورة ترجع لتاريخ الحادث: جثث ضحايا الحريق، في يونيو 2017، بجانب السيارات المتفحمة التي حاولوا الفرار منها.

براءة رغم الحريق

أنصار دى لولا

أسهم سلفيا دى لولا الرئيس البرازيلى السابق آخذة فى الارتفاع فى كل استطلاعات الرأى قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية.. فى الصورة، أنصار لولا يتجمعون حول تمثال له وسط حالة من التفاؤل بقرب إعادة إنتخابه.. قالت إمرأة برازيلية: "فى عهده، تعلم أولادى على حساب الدولة حتى تخرجوا وعملوا فى وظائفهم، كما كنا نضمن توفير احتياجاتنا الأساسية بلا تعب أو أى شعور بالقلق، واستطعت أن أشترى سيارة تسهل تنقلاتى.