ضبط ربع طن عسل نحل مغشوش بطور سيناء

الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 03:29 م

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية في العاصمة طور سيناء، برئاسة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط ربع طن عسل نحل مغشوش، وجرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية.

وقال المحاسب سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" إنه بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا توجيهات اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وجميع المنشآت التموينية وتوجيهات وكيل وزارة التموين للمهندس ابراهيم الحارون وكيل المديرية بتشديد وتكثيف الحملات التموينية ، جرى تشكيل حملة بمدينة الطور برئاسة وكيل المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك.

وأشار عبدالقادر، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تموينية بيانها كالتالى: محضر غش تجارى لإحدى شركات إنتاج العسل الأبيض بإجمالى 255 كيلوجراما بعدد 490 عبوة مختلفة الأوزان، و تحرير محضر بيع بأزيد من السعر ، وتحرير 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية ، و تحرير 13 محضر عدم الإعلان عن الاسعار وجرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية.

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