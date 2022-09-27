حملة أمنية بأسيوط لضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية

الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 01:00 م

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتى "مركز الفتح- قسم أسيوط الجديدة" بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 27 قطعة سلاح نارى عبارة عن (9 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 11 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24) متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية.

ضبط (6) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6) متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد (626) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.