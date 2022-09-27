بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 01:20 ص

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجَّلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.55 %، بـ 12.191،83 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.73 % ليستقر عند 983.62 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.29 % مسجِّلًا 914.91 نقطة. وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 230.61 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 634.31 مليار درهم مغربي.