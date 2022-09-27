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الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 60.05 نقطة ليبلغ مستوى 7184.04 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.83 %.

وتم تداول 232.5 مليون سهم عبر 17606 صفقات نقدية بقيمة 74.12 مليون دينار . وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.9 نقاط ليبلغ مستوى 5409.45 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 % من خلال تداول 118.9 مليون سهم عبر 6119 صفقة نقدية بقيمة 12.17 مليون دينار . 

كما انخفض مؤشر السوق الأول 88.8 نقطة ليبلغ مستوى 8033.03 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.09 % من خلال تداول 113.5 مليون سهم عبر 11487 صفقة بقيمة 61.9 مليون دينار . 

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) 39.9 نقطة ليبلغ مستوى 5584.41 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.72 % من خلال تداول 105.7 ملايين سهم عبر 4757 صفقة نقدية بقيمة 10.6 ملايين دينار .

بورصة الكويت انخفاض