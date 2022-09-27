كورونا في سوريا.. تسجيل 8 إصابات جديدة

الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 01:25 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء 11 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57280 ، شفي منها 54064 حالة، وتوفي 3163 حالة.