أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء 11 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57280 ، شفي منها 54064 حالة، وتوفي 3163 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل 8 إصابات جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء 11 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء 11 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.