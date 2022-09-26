بحضور 30 صحفيا.. انعقاد الدورة الـ 55 لاتحاد الصحفيين الأفارقة

الإثنين 26/سبتمبر/2022 - 09:20 م

بالتعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتحاد الصحفيين الأفارقة، انعقدت الدورة رقم ٥٥ تحت رعاية الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري رئيس اتحاد الصحفيين الأفريقيين والدكتورة سامية عباس الأمين العام للاتحاد، الذي ناقش خلالها سبل توطيد أواصر العلاقات بين أبناء القارة الأفريقية والعمل على إيجاد حلول لمشكلات القارة من أمن غذائي ومائي وأثر التغيرات المناخية على القارة.

كما أثيرت خلال الدورة موضوعات شائكة ومنها سبل تمكين المرأة والدعوة للاستفادة من التجربة المصرية ودور الإعلام الفاعل للنهوض بالقارة.

شارك في الدورة 21 دولة أفريقية ضمت 30 صحفيا من مصر وتونس والمغرب وموريتانيا وكينيا ونيجيريا وأوغندا وتوجو والجابون والكاميرون ومالي ومالاوي.