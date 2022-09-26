"عبد الناصر ملهمًا لأدب المقاومة.. ندوة ملتقي الشربيني الخميس المقبل

الإثنين 26/سبتمبر/2022 - 02:08 م

ينظم ملتقى الشربيني الثقافى مساء الخميس المقبل بمقره في القاهرة ندوة بعنوان "عبد الناصر ملهمًا لأدب المقاومة" في ذكرى رحيله الثانية والخمسين.

وقال مؤسس الملتقى الكاتب الصحفى محمود الشربيني: نبتت لدي فكرة إقامة ندوة حاشدة تناقش زاوية غير مسبوق تناولها فى تاريخ الرجل مستلهمة من كون عبد الناصر زعيمٌ ألْهَم أُمَة، موضحا أن الندوة ستكون الأولى من نوعها، لأنها المرة الأولى التى يجري فيها تتناول عبد الناصر من زواية مختلفه ،كونه ملهمًا لأدب المقاومة.

وأضاف الشربيني:"الادب الذي ظل خالدا فى الوجدان، وخلدت أشعاره وأغانيه، وجري مسرحته أو تصويره سينمائيا وظل يخلق طبقات جيولوجية فى وعى الأمة فقاومت فى ٥٦- وحاربت فى رأس العش وشدوان ..وخلقت المقاومة فى شوارع الادبية والاربعين بالسويس.. والزعفرانة وعرايشية مصر وشارع الشهداء فى الاسماعيلية والمقاومة البطولية فى بورسعيد والتى كانت فنارًا ملهما لكل بطولات أبناء بورسعيد الجسورة ".

وقال الشربيني:" سيتحدث في الندوة عدد من النقاد والمبدعين عن أدب المقاومة، وسيتناول الناقد الدكتور صلاح السروي قضية الثقافة فى العصر الناصري، والشاعر والكاتب الكبير محمود قرني عن المشروع الثقافى للرئيس عبد الناصر والشاعر والروائي والناقد والكاتب ونائب رئيس اتحاد الكتاب مختار عيسي الذي سيتحدث عن تجربته الشخصية فى تحدي الفقر ،فبحسب تعبيره "عبد الناصر ألهمني معني التحدي ورفع الرأس وخاطبني وانا تلميذ فى الابتدائي بما أشعرني أن لى حقًا على المجتمع وواجبًا تجاهه" ، كما يتناول الشاعر والناقد الدكتور محمد السيد اسماعيل فى ورقته للملتقى القضية الفلسطينية فى الروايات المصرية خلال المرحله الناصرية، وستتخللها اشارات لتأثير عبد الناصر على ادب المقاومة ،فيما سيكمل الناقد الدكتور السيد إبراهيم مسار الأطروحات بتقديم نماذج من أدب المقاومة فى مدن القناة وكيف كان الشعر والأدب حافزا لأبناء هذه المدن على مقاومة العدوان حتى إزالة آثاره،ويتناول الباحث فى الفلكلور فؤاد مرسي سير البطوله والمقاومة من خلال سيرة أدهم الشرقاوي".

ويشارك في الندوة عدد من الكتاب بينهم القاصة بهيجة حسين، ونبيل عمر وأسامة الدليل ومحمد الشافعى وعاطف عبد الغني ومحمد هزاع والروائي محمود قنديل ويتناولون القضية من الزوايا التى يرون التركيز عليها ، ومدخلات الكاتبين نبيل عبد الفتاح وعمار على حسن.

ويقدم الملتقى لأول مرة موهبة صحفية موسيقية غنائية، أحمد سمير .. والذي سيقدم لونا من الغناء الاجتماعى وذلك فى أول ظهور موسيقى عام له ، كما سيكون هناك موسيقيون آخرون، من أصدقاء الناشطة الناصرية المعروفة نجلاء جاجو .