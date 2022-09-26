اليوم .. منتخب الشباب يختتم معسكره التحضيري

الإثنين 26/سبتمبر/2022 - 11:49 ص

يختتم منتخب الشباب مواليد 2003، تحت قيادة مدربه محمود جابر، معسكره التحضيرى، اليوم الاثنين، والذى شهد خوض شباب الفراعنة ثلاث وديات، كان آخرها مع الكويت أمس الأحد.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب تقديم موعد انتهاء المعسكر لمدة 24 ساعة لينتهى اليوم الاثنين بدلا من غد الثلاثاء، لمنح اللاعبين راحة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن المعسكر حقق أهدافه الفنية.

وفاز منتخب الشباب على نظيره الكويتي 3-1 فى المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس باستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار استعدادات شباب الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير المقبل.

وسجل أهداف المنتخب أحمد عبد الرحيم إيشو هدفين، وميدو نبيل هدفا، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1 قبل ان ينتفض المنتخب الوطني ويسجل هدفين في الشوط الثاني.

وخاض منتخب الشباب وديتين من قبل أمام سبورتنج والطلائع، حقق فوزاً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر الأربعاء بالإسكندرية، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل، وسجل هدفي منتخب الشباب محمود مرسي وأحمد عبد الرحيم أيشو، فيما سجل للطلائع شريف حتحوت.

كما تعادل أمام فريق سبورتنج بهدف لكل منهما، فى أولى المباريات الودية التي خاضها المنتخب الأحد الماضي، في معسكر المغلق بالإسكندرية، ومن المقرر أن يختتم معسكره بمواجهة المنتخب الكويتي يوم 25 سبتمبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبد الجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسؤول المهمات.