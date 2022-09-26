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الإثنين 26 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
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شهد سعر صرف الدولار استقرارا  في بداية تعاملات اليوم الاثنين،26 سبتمبر 2022 في عدد من البنوك المحلية وذلك في ثاني أيام تعاملات البنوك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.

وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي  مصرف أبو ظبي الإسلامي وميدبنك  ولاستثمار العربي و الأهلي الكويتي عند مستوى 19.49 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الكويت الوطني عند مستوى 19.37 جنيه للشراء، 19.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

19.43 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:

19.44 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

19.44 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:

"cib"19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

19.49 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

19.45 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:

19.37 جنيه للشراء. 19.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

19.47 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

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