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الإثنين 26 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,900.99 نقطة بانخفاض قدره 27.07 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين
الإسلامي عند مستوى 664.30 نقطة بانخفاض قدره 10.54 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و409 آلاف
 سهم بقيمة إجمالية قدرها 843 ألفًا و677 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 85 صفقة.

بورصة البحرين انخفاض