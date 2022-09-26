مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

الإثنين 26/سبتمبر/2022 - 01:17 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,900.99 نقطة بانخفاض قدره 27.07 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين

الإسلامي عند مستوى 664.30 نقطة بانخفاض قدره 10.54 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و409 آلاف

سهم بقيمة إجمالية قدرها 843 ألفًا و677 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 85 صفقة.