مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

الإثنين 26/سبتمبر/2022 - 04:24 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 299.71 نقطة ليقفل عند مستوى 11161.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 128 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 10 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع.