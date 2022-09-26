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الإثنين 26 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 299.71 نقطة ليقفل عند مستوى 11161.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 128 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 10 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع.

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