أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 299.71 نقطة ليقفل عند مستوى 11161.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 128 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 10 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 299.71 نقطة ليقفل عند مستوى 11161.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 299.71 نقطة ليقفل عند مستوى 11161.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.