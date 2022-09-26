كورونا في سوريا.. تسجيل 5 إصابات جديدة

الإثنين 26/سبتمبر/2022 - 12:59 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57272، شفي منها 54053 حالة، وتوفي 3163 حالة.