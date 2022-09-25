شولتس: لن نزود كييف بالدبابات تفاديًا للتصعيد بين روسيا والناتو

الأحد 25/سبتمبر/2022 - 08:22 م

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن برلين لا تعتزم إمداد كييف بالدبابات كونها قد تمثل خطوة تؤدي إلى المزيد من التصعيد في أوكرانيا.

وأضاف أن ألمانيا تفعل الكثير ل أوكرانيا وستواصل دعم نظام كييف لكنها لن تتخذ أي خطوات أحادية دون موافقة حلفاء الناتو.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت أن ألمانيا لا تستعجل في إرسال دبابات "ليوبارد 2" الألمانية التي يعول عليها نظام كييف كثيرا.

وكتبت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية أن الدول الغربية توصلت إلى اتفاق غير معلن بعدم إمداد كييف بالدبابات، وهذا ما يفسر أن ألمانيا لا تريد اتهامها بالتصعيد في أوكرانيا.

ومن جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي أسلحة غربية ستتوجه إلى كييف ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، فيما تواصل القوات الروسية تدمير الأسلحة الغربية في مستودعاتها وساحات المواجهة.