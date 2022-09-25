"الأمم المتحدة للسكان": نحتاج لتكثيف الجهود من أجل رعاية صحية أفضل للمرأة

الأحد 25/سبتمبر/2022 - 05:00 م

أكدت الدكتورة ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان،الحاجة إلى مزيد من التعاون لتحقيق الأثر المطلوب لإعطاء الأولوية للرعاية الصحية للمرأة ، لافتة إلى أن مبادرة "من أجلها" إضافة بارزة في تعزيز صحة المرأة، مع توفير طرق مبتكرة للمساعدة في تنظيم الأسرة، وتماشياً مع أهداف اليوم العالمي لوسائل تنظيم الأسرة.

وحثت، النساء على أهمية إجراء الفحوصات الدورية والتحدث مع أطبائهن للتعرف على الخيارات الملائمة لهن.

وأشار الدكتور أيمن أبو النور، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، خلال حلقة نقاشية عقدت اليوم الأحد تحت عنوان "تسريع الوعي بخيارات تنظيم الأسرة وكيفية إزالة الحواجز والتحديات القائمة"، إلى أهمية التدريب على تغيير المفاهيم المغلوطة حول تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، قائلاً: "تستطيع المرأة العناية بصحتها بشكل أفضل عندما تنظم توقيت حملها قدر المستطاع".

وأكد الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن دعم حق المرأة في اختيار توقيت حملها يؤدي إلى التمكين الاقتصادي والتمكين التعليمي والمساواة الصحية، قائلا: "علينا أن نرفع مستوى الوعى لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وضمان سهولة وصولها إلى المرأة في جميع المحافظات

وأكدت الدكتورة رانيا علواني بطلة مصر في السباحة، أن مبادرة "من أجلها"، تهدف إلى تحسين الوضع الصحي للنساء وزيادة الوعي العام بأحدث وسائل تنظيم الأسرة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لوسائل منع الحمل".