قمة التعليم الإبداعي تشيد بدور منصة حصص مصر في تطوير التعليم

الإثنين 26/سبتمبر/2022 - 12:28 ص

أشادت قمة التعليم الإبداعي بدورتها السابعة التي تم تنظيمها بحرم الجامعة البريطانية بالقاهرة، بالدور الذي تلعبه منصة "حصص مصر" باعتبارها تجربة رائدة وفريدة من نوعها للاستثمار في تقنيات التعليم الرقمي وإثراء مخرجات العملية التعليمية في المجتمع المصري.

وناقشت القمة هذا العام شكل ومتطلبات المدارس في المستقبل القريب، وتقنيات العالم الافتراضي والميتافيرس وغيرها من التقنيات النامية في التعليم، والتعليم القائم على الألعاب، ونماذج الفصول الذكية، وآليات تطوير التعليم، ونظرة عامة عن الاستثمار في التعليم، بالإضافة إلى محور خاص بالتعلم وأهميته والفرق بينه وبين التعليم، وغيرها من المحاور الهامة المتعلقة بشكل ومستقبل التعليم في مصر والمنطقة العربية.

المنصة استثمرت تلك القمة من خلال طرح نموذج إتاحة المدارس الشريكة لمنصة حصص مصر في المرحلة الإعدادية والثانوية، كما أن هذا النموذج يهدف إلى تفعيل دور المدارس في الاعتماد على منصات التعلم الرقمية والتي تشكل منصة حصص مصر نموذجًا رائدًا لها.

هذا وقد شهد جناح منصة حصص مصر تفاعلاً كبيراً من الحضور، وبشكل خاص الكوادر العاملة في المدراس المستهدفة، للتعرف عن قرب على طبيعة عمل المنصة وآليات تطبيق نموذج المدارس الشريكة لمنصة حصص مصر والفرص التي تقدمها المنصة لتطوير مناخ التعلم في المدراس المصرية.

وناقشت القمة في يومها الأخير تجربة منصة حصص مصر باعتبارها تجربة فريدة بالمنصات العربية، من خلال طبيعة عمل المنصة وحجم نشاطها خلال الفترة الماضية ورؤيتها للمستقبل، كما طرحت ملامح نموذج المدارس الشريكة للمنصة والمزمع التوسع في تنفيذه خلال العام الدراسي القادم.

وتعد منصة "حصص مصر" هي منصة وزارة التربية والتعليم، التي تستهدف في هذه المرحلة طلبة وطالبات المراحل الدراسية، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي؛ تقدم المنصة محتواها التعليمي للمدارس العربي ولغات إنجليزي ولغات فرنساوي، وهو محتوى تمت مراجعته من قبل المركز القومي للمناهج وذلك لتقديم شرح يعتمد على أسلوب التقييم الجديد المبني على الفهم والتطبيق، وليس الحفظ، كما يقوم المركز القومي للامتحانات، المسؤول عن تصميم وتنفيذ منظومة التقييم الجديدة، بمراجعة التدريبات والأسئلة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أطلقت منصة "حصص مصر" في ديسمبر 2020، وتعلم عليها مليون طالب خلال العام الدراسي 2021/2022، وكان عدد ساعات التعلم على المنصة مليون و500 ألف ساعة لشرح المناهج. كما تدرب الطلاب على حل أكثر من 34 ألف سؤال ووصل عدد الأسئلة المجابة إلى 130 مليون سؤال طبقاً لطريقة التقييم الجديدة.