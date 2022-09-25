كوريا الجنوبية: إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي يشكل عدوانا استفزازيا

الأحد 25/سبتمبر/2022 - 11:10 ص

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم /الأحد/، أن إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا يشكل عدوانا استفزازيا خطيرا يقوض السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وكذلك المجتمع الدولي، وهو انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت هيئة الأركان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى وقطع مسافة نحو 600 كيلومتر وحلق على ارتفاع 60 كيلومترا، وتم رصد سرعة الصاروخ بمقدار حوالي 5 ماخ (خمسة أضعاف سرعة الصوت) أو ما يساوي 6،125 كيلومترا في الساعة.

وجدد رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي "كيم سونغ-غيوم" التأكيد على أن القوات المشتركة ستعمل على تعزيز التأهب العسكري الدفاعي بجدية أكثر ضد أي تهديدات واستفزازات من الشمال، وسيتحقق ذلك من خلال المناورات البحرية المشتركة بين بلاده وأمريكا.

ومن المتوقع أن تجري القوات البحرية الكورية الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع نظيرتها الأمريكية، حيث وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" إلى القاعدة العسكرية في مدينة بوسان.

وفي سياق متصل، أدان مجلس الأمن القومي الرئاسي الكوري الجنوبي، اختبار بيونج يانج لإطلاق صاروخ باليستي قصير المدى، ووصفه بـ "استفزاز يؤدى إلى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".