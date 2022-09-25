الأحد 25/سبتمبر/2022 - 09:33 ص

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وسجل عيار 21 نحو 1128 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 966 جنيها، وعيار 24 نحو 1289 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 9024 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1644 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.