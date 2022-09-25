وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الخارجية الباكستاني

الأحد 25/سبتمبر/2022 - 12:40 ص

التقي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي نظيره وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري. على هامش أعمال

الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث القضايا ذات

الاهتمام المشترك.