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الأحد 25 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الخارجية الباكستاني

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي
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التقي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي نظيره وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري. على هامش أعمال
 الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث القضايا ذات 
الاهتمام المشترك.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك علاقات ثنائية