بعد ما نشرته «البوابة نيوز» عن التحقيق مع الطيار متعاطي المخدرات.. جهة رقابية تحقق ومصدر مسئول: وزير الطيران لن يتساهل مع المخالفين

السبت 24/سبتمبر/2022 - 07:43 م

بعد ما نشرته «البوابة نيوز» عن التحقيق مع الطيار متعاطي المخدرات الذي ثبت تعاطيه المخدرات والكحوليات من المجلس الطبي الجوي التابع لوزارة الطيران المدني في أبريل الماضي والذي كان يجب منعه من الطيران نهائيًا؛ طبقًا لتشريعات الطيران المدني الصادرة في أكتوبر ٢٠٢١.

حصلت «البوابة نيوز» على قرار تأجيل العمل بتشريعات الطيران الخاصة بالمخدرات والعمل بالتشريع القديم مجاملة له، وبالمخالفة للقانون طبقا للخطاب الصادر من سلطة الطيران المدني والمؤرخ في ١٥ مايو ٢٠٢٢ والمعمم على شركات الطيران.

وصرح مصدر مسئول بأنه سيتم فحص ملف شركة الطيران التي يعمل بها الطيار الموقوف خاصة أنه تم حظرها من قبل دخول الاتحاد الأوربي لمخالفات تتعلق بالسلامة الجوية.

وسيتم الفحص للوقوف على وجود شبهة مجاملات من نائب رئيس السلطة من عدمه والذي يتصل بصلة صداقة مع الطيار الموقوف لتعاطيه المخدرات والذي عطل له العمل بالتشريع بالمخالفة للتعليمات.

وأضاف المصدر، أن جهة رقابية طلبت ملف الطيار المتعاطي لبحث الشكوى المُقدَّمة من العاملين بتضررهم من عوده الطيار للعمل كطيار مدرب ومدير عمليات بالمخالفة للقانون معرضا بذلك حياة الركاب للخطر وسمعة الطيران المدني المصري، وأن الملف سيعرض علي وزير الطيران المدني لاتخاذ اللازم.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني لا يتساهل أبدا مع الحالات التي تتم فيها مخالفة القوانين أو تمس السلامة الجوية.

وعلمت «البوابة نيوز» من العاملين بشركة الطيران، أنه تم الموافقة من سلطة الطيران المدني على بدء إجراءات التدريب للطيار الموقف على جهاز محاكي الطيران (السيمليتور) تمهيدًا للعودة للعمل وأبدوا استياءهم من تمسك الشركة بسيئ السمعة -علي حد وصفهم- طمعا في مجاملات نائب رئيس السلطة.