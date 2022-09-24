القباج: التأمينات تدرس تحصيل 38 مليار جنيه مديونيات على القطاع الخاص دون حدوث تعثر

السبت 24/سبتمبر/2022 - 01:28 م

علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على وجود مديونية على شركات القطاع الخاص والسياحة والإعلام بلغت 38 مليار جنيه، موضحة أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تعمل على تحصيل هذه المديونيات من تلك القطاعات.

وأضافت القباج: هناك مديونيات على القطاعين الحكومي والخاص، بعضها على مؤسسات صحفية، ولكن التأمينات لديها الوعي الوطني الكافي لعدم تعطيل مسيرة الاستثمار أو السياحة أو الإعلام، لإيمانها الشديد بأهمية تلك القطاعات لتنمية المجتمع المصري، ونحن نقدم سبل مختلفة للتسهيل.

وأوضحت خلال لقائها مع “البوابة نيوز”، أنه منذ أكثر من عام تم تقديم حزم من الإعفاءات على فوائد المديونية، وما نفعله في الوقت الحالي أننا ندرس كيفية رد المديونيات لدى القطاعات المختلفة بدون حدوث تعثر، ولكن دون أن نهمل في حقوق أصحاب المعاشات، ونحن في احتياج لاستثمار كل مبلغ موجود من أجل إصلاح منظومة المعاشات، وزيادة منظومة المعاشات سنويا.

وأوضحت القباج: “الحقيقة أن هذا النمو في العائد للأسر المستفيدة والمعاشات يستدعي أن يقابله إدخار واستثمار وزيادة موارد، وفي الحقيقة أن جزء من هذه الموارد متسرب نتيجة إما لتعثر أو لتهرب، وهذا ما نحاول استرداده مرة أخرى، وزملائي يبذلون قصاري جهدهم، وأنا أثق أن مصر تساند بعضها البعض ولكن سوف نسترد المديونيات”.