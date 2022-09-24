الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين

السبت 24/سبتمبر/2022 - 10:25 ص

رحب الاتحاد الأوروبي بمقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بإبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين يقوم على دولتين لشعبين، وذلك خلال خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم السبت على لسان الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل: "إن حل الدولتين المتفاوض عليه هو أفضل طريقة لضمان سلام وأمن وازدهار عادل ودائم لكل من إسرائيل وفلسطين. إنني أتطلع إلى البناء على هذا الالتزام الهام في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وأضاف البيان: يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددًا التزامه بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين يضمن إقامة دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل وتكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، دعا يوم أمس الأول في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مادامت ستكون دولة سلمية" بحسب قوله.. مضيفًا: "أنه على الرغم من وجود عوائق، إلا أن إبرام اتفاق مع الفلسطينيين يقوم على حل (إقامة) دولتين لشعبين هو الخيار الصائب لأمن إسرائيل واقتصادها ولمستقبل أولادها".