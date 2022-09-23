"القومي للإعاقة" يوجه التحية للأشخاص من الصم وضعاف السمع بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة

الجمعة 23/سبتمبر/2022 - 03:52 م

وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية لجموع الاشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع على مستوى مصر والعالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام حسب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في 2018 بوصفه اليوم الدولي للغة الإشارة، لإذكاء الوعي بأهميتها في الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة، أن فئة الصم وضعاف السمع يصل عددها في مصر إلى حوالي 7 مليون نسمة تقريبا، لهم كافة الحقوق والواجبات التي أقرها الدستور والقوانين المصرية والمواثيق الدولية.

وأكدت المشرف العام على المجلس، بأن شعار الأمم المتحدة للاحتفال بهذا اليوم العام الحالي من شأنه رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية لغة الإشارة في حياتنا بشكل عام وحياة الاشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص، هذا بجانب تشجيع الثقافة المجتمعية على تقبل ثقافة الصم ولغة الإشارة.