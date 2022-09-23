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الجمعة 23 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجارديان: مئات من قوانين حماية البيئة على وشك الإلغاء بموجب قانون الحكومة البريطانية الجديدة‎‎

حماية البيئة
حماية البيئة
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ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن هناك مئات من قوانين حماية البيئة التي تشمل جودة المياه وتلوث مياه الصرف الصحي والهواء النظيف وحماية الموائل (كائنات بحرية) واستخدام المبيدات الحشرية على وشك إزالتها بموجب قانون الحكومة  الجديدة.
وأعربت الجمعية الملكية لحماية الطيور بالمملكة المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية، اليوم /الجمعة/ - عن قلقها من أن الحكومة كانت على وشك شن هجوم شامل على القوانين التي تحمي الطبيعة. 
واتهمت الجمعية الملكية حكومة رئيسة الوزراء البريطانية "ليز تراس"، بالتراجع عن الالتزام الذي تم التعهد به بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بوقف تدهور الطبيعة بحلول عام 2030.
وأوضحت الصحيفة، أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يضم 570 قانونا بيئيا في مجالات النقل والرعاية الصحية والاجتماعية وساعات العمل وحماية أماكن الحياة البرية للبت في إزالتهم أو إعادة كتابتها.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لرابطة الحياة البرية والريف بالمملكة المتحدة ريتشارد بينويل، إن "إلغاء القوانين سيكون بمثابة تخريب تشريعي وإن إعادة كتابتها سيشكل تأخيرا غير مقبول للحماية التي يوفرها القانون الحالي للبيئة".

تلوث مياه الصرف الصحي كائنات بحرية المبيدات الحشرية الهواء النظيف