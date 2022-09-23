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الجمعة 23 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 18 شخصًا في تصادم مروع بين 3 سيارات بأسيوط

البوابة نيوز
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لقى 6 مواطنين مصرعهم وأصيب 12 آخرون، في حادث تصادم بين  3 سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق «أسيوط - القاهرة» الصحراوي الشرقي، بالقرب من مركز أبنوب.

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي، ووجود ضحايا ومصابين على حدود محافظة أسيوط مع المنيا بالصحراوي الشرقي.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوعه بالقرب من مركز أبنوب مع المنيا، ووفاة 6 أشخاص من بينهم طفلان، وتم التحفظ عليهم بمستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة، ونُقل المصابون إلى مستشفيات المنيا.

 